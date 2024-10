Lanazione.it - Sanità toscana in sciopero giovedì 31 ottobre. I servizi a rischio

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 252024 – Possibili disagi nellanella giornata di312024 a causa dellodi 24 ore proclamato da Usb pubblico impiego, Cib Unicobas con l'adesione di Fisi. Al'erogazione deisanitari come esami e visite ambulatoriali, e amministrativi, come prenotazione esami e accettazione, "anche affidati – si legge sul sito dell'AslNord Ovest - a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero". Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti iminimi essenziali previsti per il settore dellae, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.