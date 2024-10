Tuttoandroid.net - Samsung, Motorola, Huawei e Google: si aggiorna di tutto in queste ore

Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovimenti in distribuzione per i dispositivi Android e non solo: quest’oggi ci soffermiamo sulle novità in arrivo per gli smartphoneGalaxy S20 FE,Galaxy A53 5G,Galaxy A52,Razr 50 eRazr 50 Ultra, per il tabletMatePad 12 X e perNest Wifi e Nest Wifi L'articolo: sidiinore proviene daAndroid.