Salvini | non sfilacciamoci se restiamo uniti governiamo 30 anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Genova, 25 ott. (askanews) – “È fondamentale che tutti, dai vertici ai consiglieri comunali, sappiamo che ciò che accade al singolo può accadere domani agli altri. Non dobbiamo sfilacciarci se stiamo compatti,e non siamo ricattabili, se non abbiamo il prezzo del cartellino, noiper i prossimi 30perchè non siamo in vendita”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo, chiudendo la campagna elettorale del centrodestra a Genova. “Provano a dividerci, ma sappiamo che ciò che accade al singolo accade a tutti. Vale per gli avversari sicuramente, perchè gioire dei guai degli altri no, ma noi siamo diversi culturalmente: io non augurerei mai di vincere coi giudici, coi tribunali e con gli arresti. Lo lasciamo ai compagni”. L'articolo: non, se30proviene da Ildenaro.it.