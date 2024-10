Roma-Dinamo Kiev 1-0 le pagelle | Dovbyk decisivo 65 Le Fée nota lieta 65 Shomurodov spreca 55

Roma-Dinamo Kiev 1-0, le pagelle: Dovbyk decisivo (6,5), Le Fée nota lieta (6,5), Shomurodov spreca (5,5) (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Roma vince di misura all'Olimpico contro la Dinamo Kiev. 1-0 deciso dal rigore di Artem Dovbyk che regala ai giallorossi la prima vittoria in Europa League dopo il pareggio col Bilbao e Ilmessaggero.it - Roma-Dinamo Kiev 1-0, le pagelle: Dovbyk decisivo (6,5), Le Fée nota lieta (6,5), Shomurodov spreca (5,5) Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lavince di misura all'Olimpico contro la. 1-0 deciso dal rigore di Artemche regala ai giallorossi la prima vittoria in Europa League dopo il pareggio col Bilbao e

Perché Hummels non ha ancora giocato nella Roma : solo un lungo riscaldamento contro la Dinamo Kiev - Mats Hummels non ha ancora giocato un minuto con la maglia della Roma. Contro la Dinamo Kiev in Europa League per il tedesco solo un lungo riscaldamento.Continua a leggere (Fanpage.it)

Europa League - Roma-Dinamo Kiev 1-0 : decide Dovbyk su rigore - (Adnkronos) – La Roma soffre ma vince 1-0 all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, nella terza sfida di Europa League. Tre punti importanti comunque ottenuti dai giallorossi grazie al gol di un ucraino, l'attaccante Artem Dovbyk su calcio di rigore. La ... (Webmagazine24.it)

Roma Dinamo Kiev - Juric : «Ho visto tante cose positive. Penso che la squadra ha fatto bene. Gli ultimi 15 minuti…» - Il tecnico della Roma ha parlato dopo il fischio finale della partita contro la Dinamo Kiev, valida per la terza giornata di Europa League Ivan Juric, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della partita casalinga di ... (Calcionews24.com)

Primo successo in Europa League - Roma-Dinamo Kiev 1-0 - ROMA (ITALPRESS) – La Roma non brilla ma ottiene tre punti importantissimi in Europa League battendo la Dinamo Kiev, riscattando la sconfitta contro l’Elfsborg e in generale interrompendo una striscia di tre partite senza vittorie. A decidere la ... (Ildenaro.it)