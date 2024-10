Riforme Meloni | avanti con giustizia premierato e autonomia

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (askanews) – “Andremocon le. Faremo quello che va fatto in questa nazione per consegnarla in condizioni migliori di come l’abbiamo presa da chi veniva prima. Lo faremo nonostante l’opposizione feroce di chi non vuole mai cambiare niente magari per potersene lamentare o magari per poter usare i problemi che ci sono. Andremoperché sonofatte bene”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, a Genova dal palco di chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci presidente della Regione Liguria. L'articoloconproviene da Ildenaro.it.