Quifinanza.it - Richiamati prodotti vegani a base di legumi per rischio chimico: quali sono i lotti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio deiche mettono ala salute, ne hauna serie considerati pericolosi. Si tratta di polpette e burger adi. I rischi legati aipiuttosto seri, tanto che il ministero ha chiesto di fare attenzione al consumo. L’avvertenza infatti è di non consumarla per colpa di un altocontaminazione da una sostanza pericolosa. Richiamo perassunzione PA Con le note del 25 ottobre il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso i richiami di una serie dipotenzialmente pericolosi. Si tratta di polpette e burger di tre marche. Questi: Più Bene, Germinal Bio e Alpeker Natur. Per tutti i, a far scattare l’allarme è la presenza di alcaloidi pirrolizidinici (PA) in valore superiore rispetto a quello previsto nei semi.