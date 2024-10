Modenatoday.it - Riapre il sottopasso di via Cavo Argine ad Albareto

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato riaperto oggi, in seguito alle operazioni di pulizia, ildi viaad, dopo che già giovedì 24 ottobre era stato riaperto quello in via Pomposiana a Cittanova. I due sottopassi erano gli ultimi in cui era ancora sospesa la circolazione dopo gli allagamenti