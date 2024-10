Regionali Liguria, Orlando sceglie Volta la Carta di De Andrè per la sua campagna elettorale (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 A chiusura della campagna elettorale per le elezioni Regionali in Liguria, il candidato del centrosinistra ha scelto come sua canzone Volta la Carta di De Andrè. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Regionali Liguria, Orlando sceglie Volta la Carta di De Andrè per la sua campagna elettorale Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 A chiusura dellaper le elezioniin, il candidato del centrosinistra ha scelto come sua canzoneladi De. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali Liguria - Orlando : Hanno curato sanità pubblica delegando a privati - vogliamo reinvestire - (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 "In questi anni si è pensato di curare i mali della sanità pubblica delegandone pezzi alla sanità privata e questo non solo non ha funzionato ma ha spostato anche competenze e personale verso la sanità ... (Iltempo.it)

Regionali Liguria - Orlando : "Mi appello a imprenditori e classe operaia" - (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 "Noi vogliamo mettere al centro la persona, loro il profitto. Per questo abbiamo messo al centro della nostra proposta una reindustrializzazione sostenibile. Voglio lanciare un grande appello agli imprenditori ... (Iltempo.it)

Regionali Liguria - Orlando : Hanno curato sanità pubblica delegando a privati - vogliamo reinvestire - (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 "In questi anni si è pensato di curare i mali della sanità pubblica delegandone pezzi alla sanità privata e questo non solo non ha funzionato ma ha spostato anche competenze e personale verso la sanità ... (Liberoquotidiano.it)

Regionali Liguria - Orlando : "Mi appello a imprenditori e classe operaia" - (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 "Noi vogliamo mettere al centro la persona, loro il profitto. Per questo abbiamo messo al centro della nostra proposta una reindustrializzazione sostenibile. Voglio lanciare un grande appello agli imprenditori ... (Liberoquotidiano.it)