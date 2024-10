Liberoquotidiano.it - Regionali Liguria, Bucci: "Non ero in situazione ideale, ma ci ho messo faccia". L'applauso a Genova

(Di venerdì 25 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 25 ottobre 2024 "Ci hola, non ero nellaper farlo, ma penso che sia mia dovere fare il mio possibile per la mia Regione. Statemi vicino e lasciate perdere chi vuole ladel passato. Lanon torna indietro". Così Marco, candidato presidente della Regioneper il centrodestra, all'evento di chiusura della campagna elettorale aa cui sono attesi i leader della coalizione. "Sono stato coperto da insulti, mi hanno dato del cretino e del criminale, ma non è questo il nostro stile. Diciamo sempre la verità ", ha aggiunto. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev