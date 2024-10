Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, a Pinarella Morgan torna sul palco del 'Full Moon'

(Di venerdì 25 ottobre 2024)di Cervia (), 25 ottobre 2024 – Ha scelto la Romagna per il suo ritorno sulda solista. Stiamo parlando di Marco Castoldi, in arte, che dopo aver archiviato i tormenti artistici, i guai giudiziari e la scomunica del mondo del jet-set, sarà l’indiscussa guest-star della cena-spettacolo in programma venerdì 8 novembre suldeldidi Cervia. Dopo il grande successo del concerto del chitarrista Stef Burns (in mille attorno aldi viale Tritone), Alessandro Vinci ed Andrea Alici, titolari del noto locale, hanno dunque deciso di proporre agli amanti della musica un altro grande concerto dal vivo. Per il cantautore, musicista, compositore e personaggio televisivo, si tratta del primo concerto da solista dopo tanti mesi di assenza dal mondo dello showbiz (il 2 novembre farà un live a Milano, ma con la sua vecchia band).