Quotidiano.net - Raid israeliano nel sud di Gaza, media: 23 morti a Khan Yunis

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno 23 persone sono morte in un bombardamentoche nelle ultime ore ha colpito una casa vicino, nel sud della Striscia di. Ieri altre 18 persone erano state uccise e decine di altre ferite in unsu un'ex scuola diventata rifugio per sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro dell'enclave palestinese. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che nel complesso scolastico si nascondeva un gruppo di agenti di Hamas che pianificava e realizzava attacchi contro lo Stato ebraico. La Protezione civile diafferma che l'esercitoha compiuto un "massacro di massa" radendo al suolo almeno 10 edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia. Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera.