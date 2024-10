Lapresse.it - Rai, Sergio: “Sul canone chiediamo certezze”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “La Rai chiede stabilità e certezza sulle risorse, noi abbiamo un piano industriale sfidante che l’amministratore delegato Rossi deve portare avanti in questo triennio e questo si può fare solo se c’è certezza delle risorse”. Così a LaPresse il direttore generale della Rai, Roberto, a proposito deltv, a margine di un convegno a Roma. “Lo scorso anno – prosegue– ilda 90 euro si era ridotto a 70 con un contributo di 430 milioni della fiscalità generale, per cui era rimasto sostanzialmente invariato; ecco noi vorremmo che si smettesse di mettere in discussione i numeri anno dopo anno. C’è un contratto di servizio, ha una sua durata, allineiamo questo valore dele quindi dei ricavi al contratto di servizio e quindi al piano industriale perché altrimenti per qualunque azienda è difficile lavorare.