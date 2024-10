Agi.it - Rai: bufera su Corsini dopo le offese a Formigli. Il Pd chiede le dimissioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Èsu Paoloche la trasmissione "Piazza Pulita" ha mandato in onda un servizio in cui il Direttore degli Approfondimenti Rai, appellava Corradocome "infame". Immediata la replica di"lascio ai telespettatori ma anche alla Rai di valutare se questi termini siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto", ha commentato il conduttore Corradoin studio. "Io non ho il piacere di conoscere questo, ma lui mi insulta dandomi dell'infame senza che ci siamo mai incontrati, non ci siamo mai parlati nella nostra vita - ha aggiunto -. Noi non lo abbiamo mai insultato. Capisco che il direttore dell'approfondimento Rai sia molto nervoso per la serie impressionante di flop che ha inanellato, di cui è corresponsabile.