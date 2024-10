Quindicenne ucciso a Napoli, monsignor Battaglia: Napoli ha perso un pezzo del suo futuro (Di venerdì 25 ottobre 2024) “È con profondo dolore che apprendo dell’ennesima tragedia che ha colpito la nostra città: la morte di un giovane, appena Quindicenne, strappato alla vita dalla violenza criminale. Il mio cuore si stringe attorno alla sua famiglia e a tutta la comunità che oggi piange un’altra vita spezzata. Ogni volta che un giovane viene ucciso, la nostra città perde una parte del suo futuro, e questo non può lasciarci indifferenti. Non possiamo più restare inermi. È tempo di un cambio di passo, e lo dico con tutta la forza e l’urgenza che richiede questo momento”. Così, in una nota don Mimmo Battaglia, Arcivescovo metropolita di Napoli in merito all’uccisione, durante una sparatoria, di un 15enne in corso Umberto. “Prevenzione ed educazione devono essere al centro delle nostre azioni. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “È con profondo dolore che apprendo dell’ennesima tragedia che ha colpito la nostra città: la morte di un giovane, appena, strappato alla vita dalla violenza criminale. Il mio cuore si stringe attorno alla sua famiglia e a tutta la comunità che oggi piange un’altra vita spezzata. Ogni volta che un giovane viene, la nostra città perde una parte del suo, e questo non può lasciarci indifferenti. Non possiamo più restare inermi. È tempo di un cambio di passo, e lo dico con tutta la forza e l’urgenza che richiede questo momento”. Così, in una nota don Mimmo, Arcivescovo metropolita diin merito all’uccisione, durante una sparatoria, di un 15enne in corso Umberto. “Prevenzione ed educazione devono essere al centro delle nostre azioni.

