Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)di, 25Questa sera, venerdì 25, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna sul drammatico caso di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, l’11 novembre 2023. Turetta è atteso, nella giornata di venerdì, in aula davanti ai giudici. La sentenza è prevista per il 3 dicembre. Al centro della puntata anche la vicenda di Piera Paganelli. Le indagini si stanno concentrando sul DNA rinvenuto sulla gonna della donna.