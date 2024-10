Nerdpool.it - Quando finirà Berserk? Potrebbe essere prima di quanto pensiamo

(Di venerdì 25 ottobre 2024)il creatore di, Kentaro Miura, è morto, il mondo degli anime ha perso una delle luci più splendenti. Per i fan, molti credevano che la brutale serie manga sarebbe rimasta incompiuta, dato che mancava un anno all’arrivo di notizie sul futuro della Banda del Falco. Lo scrittore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga, che erano tutti amici del defunto mangaka, hanno deciso che per onorare la memoria di Miura si sarebbero assunti il compito di concludere. Sebbene non sia stata rivelata alcuna data di conclusione della serie preferita dai fan, ci sono stati alcuni accenni al fatto che la fine è vicina per Guts, Griffith e Casca.è stata una serie che non solo ha regalato agli appassionati di anime alcuni dei momenti più brutali del medium, ma è anche una serie che ha un cuore e delle emozioni che spesso superano di gran lunga molte altre storie.