Processo Turetta | confessione piena del killer di Giulia Cecchettin Ho premeditato tutto | ecco come l’ho uccisa…

È iniziato il Processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta un fiume in piena: il suo racconto davanti a Gino, presente in aula Si sono rivisti oggi per la prima volta Gino Cecchettin e Filippo Turetta, dopo che il secondo ha brutalmente ucciso la secondogenita di Gino. Dopo giorni di intense ricerche e flebili speranze, il corpo di Giulia Cecchettin è stato ritrovato il 18 novembre 2024 nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone. Per l'omicidio e la soppressione del cadavere è stato fin da subito indagato Filippo Turetta, che poi ha anche confessato tutto: oggi è iniziato il Processo.

