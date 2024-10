Prete (Unioncamere): "Aziende green fatturano ed esportano di più" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Le imprese che hanno investito in green economy, che sono già un terzo e crescono sempre, sono quelle che fatturano, occupano ed esportano di più, sono testimonial di un percorso virtuoso che altre devono abbracciare". Così il presidente di Unioncamere Andrea Prete in occasione della presentazione del 15esimo Rapporto greenItaly. "Negli ultimi tempi - osserva Prete - abbiamo assistito a qualche volontà di rallentamento su alcuni ambiti ma la svolta green è ineludibile ed è indiscutibile che i costi li stiamo già pagando, basta pensare a tutte le alluvioni che generano miliardi di danni". Liberoquotidiano.it - Prete (Unioncamere): "Aziende green fatturano ed esportano di più" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Le imprese che hanno investito ineconomy, che sono già un terzo e crescono sempre, sono quelle che, occupano eddi più, sono testimonial di un percorso virtuoso che altre devono abbracciare". Così il presidente diAndreain occasione della presentazione del 15esimo RapportoItaly. "Negli ultimi tempi - osserva- abbiamo assistito a qualche volontà di rallentamento su alcuni ambiti ma la svoltaè ineludibile ed è indiscutibile che i costi li stiamo già pagando, basta pensare a tutte le alluvioni che generano miliardi di danni".

