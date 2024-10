Milanotoday.it - Presa la banda della lilla: i 5 ragazzini e i colpi in metro a Milano in branco

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sempre in. Sempre in. Sempre a caccia di gioielli. Cinque ragazzi - due marocchini di 20 e 21 anni e tre egiziani di 18 - sono stati fermati nei giorni scorsi dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare con le accuse di rapina pluriaggravata in concorso, tentata