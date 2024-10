Ferraratoday.it - Pornografia minorile, condannato ad oltre 2 anni: scattano le manette in città

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arresto in. Nella mattinata di giovedì 24, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha tratto in arresto un cittadino italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali.Iscriviti al canale WhatsApp di