Piero Pelù rinvia il tour | tutta colpa degli acufeni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Pare che ci risiamo. Gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuticontinua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai». Con questo messaggio, pubblicato su Instagram,annuncia il rinvio del suo Desertiche avrebbe dovuto portarlo tra novembre e dicembre nei principali club italiani. Le date verranno recuperate nella primavera 2025. «Ringrazio tutti voi che avete già comprato i biglietti per l’amore che mi trasmettete ogni volta. La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio ’25 e preparatevi che sarà più potente che mai!», spiega il rocker che già a giugno del 2023 si era dovuto fermare per lo stesso problema.