Piero Pelù rinvia il tour: “Continua la mia guerra agli acufeni” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Piero Pelù ha annunciato oggi, venerdì 25 ottobre, lo spostamento alla primavera 2025 del suo 'Deserti tour' che avrebbe dovuto portarlo tra novembre e dicembre nei principali club italiani. L'annuncio è stato dato dall'artista, in un messaggio ai suoi fan: "Pare che ci risiamogli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha annunciato oggi, venerdì 25 ottobre, lo spostamento alla primavera 2025 del suo 'Deserti' che avrebbe dovuto portarlo tra novembre e dicembre nei principali club italiani. L'annuncio è stato dato dall'artista, in un messaggio ai suoi fan: "Pare che ci risiamogli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piero Pelù rimanda il tour in giro per l’Italia per questioni di salute : le nuove date - Pierò Pelù rimanda il Deserti Tour in giro per l’Italia: “Riposo forzato” per problemi di salute, concerti rimandati tra aprile e maggio 2025.Continua a leggere (Fanpage.it)

Piero Pelù si ferma di nuovo - rinviato il Deserti tour : «Riposo forzato per gli acufeni» - A pochi giorni dall’annuncio di Angelina Mango, che ha dovuto rinviare il proprio tour autunnale per motivi di salute, anche Piero Pelù è stato costretto a dare forfait. L’ex leader dei Litfiba ha annunciato sui social che il suo Deserti tour, che ... (Lettera43.it)

"Il mio duello con i f... acufeni non è finito". Piero Pelù rimanda la tappa napoletana del tour - "Ciao a tutti. Pare che ci risiamo…gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuti acufeni continua ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai. Ringrazio Friends ... (Napolitoday.it)

Piero Pelù rinvia il tour - "gli acufeni continuano" - "Pare che ci risiamo. Gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai". È il messaggio che Piero Pelù ha ... (Quotidiano.net)