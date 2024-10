.com - Piero Pelù, il Deserti Tour è spostato alla primavera 2025, le nuove date

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ha annunciato lo spostamento del suo, ecco il calendario aggiornato con ledelha annunciato lo spostamento del suoche avrebbe dovuto portarlo tra novembre e dicembre nei principali club italiani. Leverranno recuperate nella. I biglietti per lesono acquistabili su ticketone.it e nei punti vendita abituali. Questo il messaggio per i suoi fan: “Ciao a tutti. Pare che ci risiamogli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuti acufeni continua ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai. Ringrazio Friends and Partners, tutti i club, i mitici Bandidos, lo staff ine naturalmente tutti voi che avete già comprato i biglietti per l’amore che mi trasmettete ogni volta.