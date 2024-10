Piero Di Bello, Il Trust A Chiare Lettere: il Bestseller su come pianificare una strategia di protezione patrimoniale e annullamento del rischio (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 25.10.2024 – Tutti noi sappiamo che gli imprevisti fanno parte della vita. Quello che tuttavia molti non sanno è che esiste uno strumento giuridico, alla portata di tutti, per tutelare il proprio patrimonio avendo cura dei propri interessi personali e familiari. Per tutti coloro che desiderano proteggere il proprio patrimonio in maniera efficace, esce oggi il libro di Piero Di Bello “IL Trust A Chiare Lettere. Guida Pratica e Semplice Sul Trust Per Proteggere Il Tuo Patrimonio” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per pianificare una strategia di protezione patrimoniale e annullamento del rischio, con l'aiuto di un professionista serio e specializzato. “Il mio libro è una guida pratica e completa sul Trust, pensata per imprenditori e famiglie” afferma Piero Di Bello, autore del libro. Liberoquotidiano.it - Piero Di Bello, Il Trust A Chiare Lettere: il Bestseller su come pianificare una strategia di protezione patrimoniale e annullamento del rischio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 25.10.2024 – Tutti noi sappiamo che gli imprevisti fanno parte della vita. Quello che tuttavia molti non sanno è che esiste uno strumento giuridico, alla portata di tutti, per tutelare il proprio patrimonio avendo cura dei propri interessi personali e familiari. Per tutti coloro che desiderano proteggere il proprio patrimonio in maniera efficace, esce oggi il libro diDi“IL. Guida Pratica e Semplice SulPer Proteggere Il Tuo Patrimonio” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi perunadidel, con l'aiuto di un professionista serio e specializzato. “Il mio libro è una guida pratica e completa sul, pensata per imprenditori e famiglie” affermaDi, autore del libro.

