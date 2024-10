Trevisotoday.it - Piene del Piave, Bottacin: «Unica soluzione restano le casse di espansione»

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Relativamente all'intervento di difesa dalledelche l'autorità di bacino ha individuato come necessario nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni, leggo nelle ultime settimane le soluzioni più disparate. Al netto del fatto che da ora in avanti la gestione delle opere sarà in capo a un