Tpi.it - Piacenza, ragazza di 14 anni precipita dal settimo piano e muore: i Carabinieri interrogano un amico della vittima

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Aunadi 14è morta dopo essereta dal tetto di un palazzo di sette piani. L’adolescente è atterrata sul terrazzo di un appartamento al quarto, ma per lei non c’è stato nulla da fare La tragedia è avvenuta nel mattino di oggi, venerdì 25 ottobre. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi circa la dinamica e le causecaduta. Ihanno accompagnato in caserma un, suo coetaneo, per interrogarlo in quanto potrebbe avere informazioni utili alle indagini. Notizia in aggiornamento