Lanazione.it - Percorso ’Pid’ per affrontare le nuove sfide

(Di venerdì 25 ottobre 2024) PISTOIA Ildel "Pid" (Progetto Integrato di Distretto) non è stato dei più semplici e veloci ma rappresenta un tassello fondamentale nell’accrescimento del settore vivaistico pistoiese ed un punto importante per farsi trovare pronti alleche si prospettano, tutt’altro che semplici, col mercato internazionale vista la crescita forte di nuovi competitor. E anche perché con questi fondi, ovvero la liquidazione di 4 milioni e mezzo di euro a fronte di 12 totali di investimenti, molto è stato migliorato in tutto il comparto. Considerando che ilcomplessivo di portata a termine del progetto è stato di 33 mesi, va considerato che la durata minima della vita di progetti d’investimento così complessi è di due anni, quindi alla fine di tempo effettivo ne è stato perso poco per strada.