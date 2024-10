Parmatoday.it - Pepén alza la saracinesca: parte l'avventura milanese

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sila serranda diin via Malpighi 3, a Milano. La storica panineria di Parma, tra le prime in città e di diritto nell'elenco delle più note per la bontà delle sue ricette nel solco della tradizione, apre i battenti nella capitale della moda ed esporta la parmigianità anche all'ombra