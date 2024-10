Pedrengo, atti sessuali con una minorenne: arrestato l’ex babysitter (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pedrengo. È accusato di aver commesso atti sessuali con una minorenne il 50enne di origine ecuadoregna arrestato lo scorso 22 ottobre dai carabinieri della stazione di Alzano Lombardo, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bergamo. I fatti risalgono al 12 luglio 2022 quando due genitori, anch’essi ecaudoregni, si erano rivolti ai militari dell’Arma per denunciare le molestie subite dalla figlia: la giovane li aveva chiamati raccontando, nei dettagli, i comportamenti dell’uomo che all’epoca era il suo babysitter. Le successive indagini, svolte dai carabinieri di Alzano Lombardo su direzione della Procura di Bergamo, hanno consentito di definire le responsabilità a carico del 50enne, raggiunto e arrestato martedì 22 ottobre: dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato in carcere a Bergamo. Bergamonews.it - Pedrengo, atti sessuali con una minorenne: arrestato l’ex babysitter Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024). È accusato di aver commessocon unail 50enne di origine ecuadoregnalo scorso 22 ottobre dai carabinieri della stazione di Alzano Lombardo, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bergamo. I frisalgono al 12 luglio 2022 quando due genitori, anch’essi ecaudoregni, si erano rivolti ai militari dell’Arma per denunciare le molestie subite dalla figlia: la giovane li aveva chiamati raccontando, nei dettagli, i comportamenti dell’uomo che all’epoca era il suo. Le successive indagini, svolte dai carabinieri di Alzano Lombardo su direzione della Procura di Bergamo, hanno consentito di definire le responsabilità a carico del 50enne, raggiunto emartedì 22 ottobre: dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato in carcere a Bergamo.

