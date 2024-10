Ilgiorno.it - Paura a Stradella: donna azzannata da un cane mentre cammina in strada

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Pavia), 25 ottobre 2024 – Morsa da unva per la. E’ accaduto nella serata di ieri in via Montebello a. Erano da poco passate le 18,30, quando unadi 64 anni che stavando lungo la via, non molto distante dal teatro Sociale è statada undi grossa taglia a una falange della mano destra. I carabinieri diche sono stati chiamati stanno accertando se l’animale si trovasse correttamente al guinzaglio e il proprietario non sia riuscito a trattenerlo o se si trovasse libero per lae sia stato attirato da qualcosa o magari da un altro. Nell’attesa il proprietario è stato denunciato,laè stata trasportata in ambulanza al San Matteo di Pavia.