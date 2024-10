Metropolitanmagazine.it - Pasticceria o galleria d’Arte? l’esposizione più dolce che ci sia arriva a Milano

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando si dice “nutrirsi”. È la sfida di Eugenio Martino Nesi, Giorgio Cellini e Chiara Spagnol, che hanno dato il via ad Art Programs for Industry. I tre amici, che hanno un background da curatori, hanno avviato una start-up volta a unire arte contemporanea ed impresa; un’idea ambiziosa, che si è concretizzata nell’iniziativa che si svolgerà dal 24 al 27 ottobre presso laOSLO made in heaven. Il locale di, aperto dalle sorelle Yasmine e Julie Audi sulla scia del cake shop della madre Nayla, fondato nel 1997 a Beirut, è un must del capoluogo lombardo, noto per i suoi dolci gluten-free e personalizzabili. I tre imprenditori hanno deciso di trasformare per un weekend quest’attività in una vera e propria, in cui le torte diventano tele, e le opere saranno commestibili.