Ilpiacenza.it - Parità di genere, al via il corso di Gestione delle risorse umane alla Cattolica

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il successo? È un posto al tavolo. "Success is a seat on the table" è una frase che l’autrice Lilly Singh ha utilizzato in uno dei suoi interventi per parlare didi. La sede di Piacenza dell’Universitàha ripreso la frase per il titolo dell’incontro di avvio deldi