Baritoday.it - Papa Francesco parla di intelligenza artificiale e cita i panzerotti: le parole di Bergoglio nella nuova enciclica

Leggi tutta la notizia su Baritoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Ciò che nessun algoritmo potrà mai albergare sarà, ad esempio, quel momento dell'infanzia che si ricorda con tenerezza e che continua a succedere in ogni angolo del pianeta. Penso all'uso della forchetta per sigillare i bordi di queifatti in casa con le nostre mamme o nonne".