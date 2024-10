Pallanuoto femminile, Champions League 2024-2025: SIS Roma, Orizzonte Catania e Plebiscito Padova pronte all’esordio (Di venerdì 25 ottobre 2024) La fase a gironi della Champions League 2024-2025 di Pallanuoto femminile vede ai nastri di partenza tre compagini italiane. La formula della competizione vede la reintroduzione dei quarti di finale: le 16 squadre in lizza sono divise in 4 gironi da 4 e le prime due avanzeranno al turno successivo. Sabato 26 ottobre si giocherà la prima giornata della fase a gironi: nel Gruppo B le venete della Plebiscito Padova, sono chiamate all’esordio in trasferta. A Budapest le patavine sfideranno le magiare del Ferencvaros alle ore 18.00, mentre nel posticipo domenicale le neerlandesi Polar Bears ospiteranno le iberiche del Matarò. Inizio lontano dalle mura amiche nel Girone C anche per le capitoline della SIS Roma, che saranno impegnate a Gouda, in casa delle neerlandesi del Donk. Oasport.it - Pallanuoto femminile, Champions League 2024-2025: SIS Roma, Orizzonte Catania e Plebiscito Padova pronte all’esordio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La fase a gironi delladivede ai nastri di partenza tre compagini italiane. La formula della competizione vede la reintroduzione dei quarti di finale: le 16 squadre in lizza sono divise in 4 gironi da 4 e le prime due avanzeranno al turno successivo. Sabato 26 ottobre si giocherà la prima giornata della fase a gironi: nel Gruppo B le venete della, sono chiamatein trasferta. A Budapest le patavine sfideranno le magiare del Ferencvaros alle ore 18.00, mentre nel posticipo domenicale le neerlandesi Polar Bears ospiteranno le iberiche del Matarò. Inizio lontano dalle mura amiche nel Girone C anche per le capitoline della SIS, che saranno impegnate a Gouda, in casa delle neerlandesi del Donk.

