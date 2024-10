Trevisotoday.it - Omicidio di "Alge", ecco perché è stato condannato Elia Fiorindi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) E' in effetti rimasto vittima di un tentativo di rapina ma non è possibile applicare né l'eccesso di legittima difesa né la circostanza attenuante della provocazione. Lodi sbalordimento del giovane, inconsapevole del fatto di aver cagionato la morte al suo aggressore, non risulta affatto