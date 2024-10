Omicidio Cecchettin, Turetta ammette premeditazione. Papà di Giulia: "Ora sappiamo chi è" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta ha ammesso la premeditazione nell'Omicidio di Giulia Cecchettin. A Venezia si sta svolgendo oggi la seconda udienza del processo per il femminicidio. Nell’aula del tribunale, per la prima volta, c'è anche l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. Non era mai uscito dal carcere - è rinchiuso da quasi un anno a Verona - dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023. Scortato dalla polizia penitenziaria, è arrivato in aula vestito con pantaloni neri e una felpa grigia con cappuccio, in mano una cartellina con alcuni documenti. Ha esordito con risposte incerte, sguardo basso, con frasi brevi. È sembrato confuso e ha tenuto lontano lo sguardo dai banchi e dal pubblico. “Voglio raccontare tutto quello che è successo”, ha detto davanti alla corte d’Assise. Tg24.sky.it - Omicidio Cecchettin, Turetta ammette premeditazione. Papà di Giulia: "Ora sappiamo chi è" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippoha ammesso lanell'di. A Venezia si sta svolgendo oggi la seconda udienza del processo per il femminicidio. Nell’aula del tribunale, per la prima volta, c'è anche l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. Non era mai uscito dal carcere - è rinchiuso da quasi un anno a Verona - dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023. Scortato dalla polizia penitenziaria, è arrivato in aula vestito con pantaloni neri e una felpa grigia con cappuccio, in mano una cartellina con alcuni documenti. Ha esordito con risposte incerte, sguardo basso, con frasi brevi. È sembrato confuso e ha tenuto lontano lo sguardo dai banchi e dal pubblico. “Voglio raccontare tutto quello che è successo”, ha detto davanti alla corte d’Assise.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turetta confessa la premeditazione - Gino Cecchettin : “Ora abbiamo capito chi è” - La seconda udienza sull'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato lo scorso 11 novembre, è in corso alla Corte di Assise di Venezia. Turetta ha deciso di non pronunciare mai il nome della sua vittima mentre, a fatica, ricostruisce ... (Ildifforme.it)

Omicidio Cecchettin - Turetta ammette premeditazione. Papà di Giulia : “Ora sappiamo chi è” - Filippo Turetta ha ammesso la premeditazione nell'omicidio di Giulia Cecchettin. A Venezia si sta svolgendo oggi la seconda udienza del processo per il femminicidio. Nell’aula del tribunale, per la prima volta, c'è anche l'assassino reo confesso ... (Tg24.sky.it)

“Turetta conferma la premeditazione e rischia l’ergastolo con ragionevole certezza” : l’analisi dell’esperto - Il commento dell'avvocato Daniele Bocciolini a Fanpage.it sull'interrogatorio di Filippo Turetta oggi a Venezia nel corso della seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin: "Ha confermato che si è trattato di un omicidio ... (Fanpage.it)

Filippo Turetta per la prima volta in Tribunale ammette la premeditazione sotto gli occhi di Gino Cecchettin : “Pensai di ucciderla” - Filippo Turetta in Aula a Venezia incrocia per la prima volta lo sguardo del padre di Giulia Cecchettin, Gino. E davanti a lui ammette la premeditazione. Filippo Turetta è comparso in Aula a Venezia per la prima volta oggi, 25 ottobre, a quasi un ... (Notizie.com)