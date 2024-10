Nuovo direttore Asl. I sindaci scrivono a Giani: "Vogliamo dire la nostra" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Vogliamo essere coinvolti nel percorso di scelta del Nuovo direttore generale della Asl". A dirlo, anzi a scriverlo, sono i sindaci di alcuni capoluoghi delle tre provincie che compongono l'area di competenza dell'azienda sanitaria Toscana sud est. I primi cittadini, nella missiva, si rivolgono Arezzonotizie.it - Nuovo direttore Asl. I sindaci scrivono a Giani: "Vogliamo dire la nostra" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "essere coinvolti nel percorso di scelta delgenerale della Asl". A dirlo, anzi a scriverlo, sono idi alcuni capoluoghi delle tre provincie che compongono l'area di competenza dell'azienda sanitaria Toscana sud est. I primi cittadini, nella missiva, si rivolgono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La Rap cerca un nuovo direttore generale : ecco come candidarsi - La Rap, l'azienda che si occupa del servizio di igiene ambientale in cittĂ , cerca un nuovo direttore generale. E' stato infatti pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ... (Palermotoday.it)

Sergio nuovo direttore generale di Rtv - Roberto Sergio è il nuovo direttore generale di San Marino Rtv. Lo ha stabilito il consiglio di amministrazione della Rai, riunito ieri in Viale Mazzini. Cda presieduto da Antonio Marano in qualità di consigliere anziano, alla presenza ... (Ilrestodelcarlino.it)

Roberto Sergio nuovo direttore generale ad interim di San Marino Rtv - L’ex amministratore delegato Rai Roberto Sergio assume la direzione generale ad interim di Rai San Marino (meglio conosciuta come San Marino Rtv). Attualmente dg di viale Mazzini al fianco del nuovo ad Giampaolo Rossi, prende la guida della ... (Lettera43.it)

Editoria - Francesca Lovatelli nuovo direttore di Identity Style - MILANO (ITALPRESS) – Il presidente del Cda di Easywork Italia, Luca Pasquero, ha annunciato che la direzione della testata Identity Style sarà affidata a Francesca Lovatelli. “Questa scelta riflette la volontà dell’azienda di intraprendere una ... (Unlimitednews.it)