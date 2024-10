"Non vi siete attivati adeguatamente durante la rivolta al carcere minorile": provvedimento disciplinare per quattro poliziotti penitenziari di Torino (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tre agenti e un ispettore della polizia penitenziaria, che nella serata dello scorso 1 agosto 2024 e la notte successiva intervennero per sedare la rivolta nel carcere minorile di via Berruti e Ferrero a Torino, hanno ricevuto nei giorni scorsi, a fine ottobre 2024, dei procedimenti disciplinari Torinotoday.it - "Non vi siete attivati adeguatamente durante la rivolta al carcere minorile": provvedimento disciplinare per quattro poliziotti penitenziari di Torino Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tre agenti e un ispettore della poliziaa, che nella serata dello scorso 1 agosto 2024 e la notte successiva intervennero per sedare laneldi via Berruti e Ferrero a, hanno ricevuto nei giorni scorsi, a fine ottobre 2024, dei procedimenti disciplinari

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Non vi siete attivati adeguatamente durante la rivolta al carcere minorile" : provvedimento disciplinare per sei poliziotti penitenziari di Torino - Cinque agenti e un ispettore della polizia penitenziaria, che nella serata dello scorso 1 agosto 2024 e la notte successiva intervennero per sedare la rivolta nel carcere minorile di via Berruti e Ferrero a Torino, hanno ricevuto nei giorni ... (Torinotoday.it)

Rivolta nel carcere di Foggia : detenuti scardinano i cancelli e tentano di uscire dai reparti - Hanno scardinato i cancelli e hanno tentato di uscire dai reparti i detenuti che hanno inscenato una rivolta, ieri sera, nel carcere di Foggia. A riferire l’accaduto è il Sappe, sindacato autonomo di Polizia penitenziaria, che la descrive come ... (Foggiatoday.it)

Rivolta carcere Genova : materassi bruciati - infermeria devastata - I detenuti, armati di gambe di sedie e tavoli, hanno distrutto l'infermeria, appropriandosi di siringhe e altri oggetti . Poi hanno dato fuoco ai materassi delle celle (Imolaoggi.it)

Follia nel carcere di Pontedecimo : detenuti in rivolta - celle incendiate - infermeria parzialmente distrutta - Notte di caos nel carcere di Pontedecimo, dove una rivolta dei detenuti, scoppiata per futili motivi, ha messo a dura prova il personale di polizia penitenziaria. A riferirlo, in una nota, il Sinappe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia ... (Genovatoday.it)