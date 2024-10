Lanotiziagiornale.it - Non c’è soltanto il caso Spano. Da Report altre rivelazioni in arrivo su Giuli

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli scandali che continuano ad abbattersi sul ministero della Cultura potrebbero non esaurirsi con le dimissioni di Francescoda capo di gabinetto di Alessandro. “La vicendaè una piccola parte dell’inchiesta in onda domenica a”, spiega il conduttore, Sigfrido Ranucci, a Un giorno da pecora su Radio 1, annunciando che “c’è un altroche riguarda”. “Dopo quello che mostreremo qualcuno che non lo ama in Fratelli d’Italia può trarne forza – ha detto ancora -. Il problema è: in base a quali requisitiè stato nominato ministro? Mostreremo alcune cose che ha fatto in passato, come ha gestito il Maxxi e il suo ruolo in questo secondoBoccia. C’è un altrosimile alBoccia che non riguarda” e in cuiavrebbe avuto un ruolo.