Nocera Inferiore, riprende il traffico ferroviario sulla storica Napoli-Salerno

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dalla data ufficiale del 4 novembrerà la circolazione dei trenilinea, nel tratto trapassando per Cava de’ Tirreni. A darne annuncio, come riportato dal quotidiano “La Città“, è stato Alfonso Tulipano, portavoce del Gruppo pendolari Linea, che ha condiviso l’aggiornamento nel gruppo dei pendolari ferroviari, aggiungendo che i canali di vendita saranno aggiornati a partire dal 26 ottobre in vista della riapertura. Segui ZON.IT su Google News.