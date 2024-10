Niente anticipo al Dall'Ara, Bologna-Milan rinviata (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo l'ordinanza del sindaco e del prefetto, ufficiale il rinvio del match in programma sabato MilanO - Bologna-Milan è stata ufficialmente rinviata. La decisione è arrivata a causa delle condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna nei giorni scorsi. Ad influire anche la decision Ilgiornaleditalia.it - Niente anticipo al Dall'Ara, Bologna-Milan rinviata Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo l'ordinanza del sindaco e del prefetto, ufficiale il rinvio del match in programma sabatoO -è stata ufficialmente. La decisione è arrivata a causa delle condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna nei giorni scorsi. Ad influire anche la decision

