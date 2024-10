Chiccheinformatiche.com - Netflix in calo in Italia, Prime Video e Disney+ si avvicinano

Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il settore dello streamingha raggiunto dimensioni impressionanti a livello globale,compresa. I dati rilasciati da AGCOM nell’ultimo Osservatorio (n.3) confermano questa tendenza: rispetto al 2020, la televisione ha registrato undel 21,8% negli spettatori medi giornalieri. Una parte di questi spettatori si è spostata verso le piattaforme dion demand, dimostrando la crescita esponenziale del consumo di contenuti in streaming. I dati Agcom sullo streaminginEcco i dati aggiornati sulla situazione in, rilevati da AGCOM a giugno 2024: Streaminggratuito: 34 milioni di utenti unici, in lieverispetto allo stesso periodo del 2023. Streaminga pagamento: 14,36 milioni di utenti unici, con un aumento di 218.000 rispetto a giugno 2023.