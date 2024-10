Neonato salvato dalla cecità grazie a un intervento 3D (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un Neonato di soli 40 giorni è stato salvato dalla cecità grazie a una pionieristica operazione chirurgica in 3D eseguita nel reparto di oculistica delle Molinette, parte della Città della Salute di Torino. L’intervento ha trattato una rara cataratta congenita associata a un’anomalia grave nella parte posteriore dell’occhio. Senza questo intervento tempestivo, il piccolo sarebbe diventato cieco entro pochi giorni, con danni irreversibili. L’operazione, mai effettuata prima su un paziente così giovane, segna un passo storico nella chirurgia oculistica pediatrica. La diagnosi della condizione è stata resa possibile dalla rilevazione precoce di un riflesso bianco anomalo, noto come leucocoria, sulla pupilla del Neonato nei primi giorni di vita. Questo segnale ha permesso ai medici di diagnosticare rapidamente la patologia e preparare l’intervento in tempi record. .com - Neonato salvato dalla cecità grazie a un intervento 3D Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Undi soli 40 giorni è statoa una pionieristica operazione chirurgica in 3D eseguita nel reparto di oculistica delle Molinette, parte della Città della Salute di Torino. L’ha trattato una rara cataratta congenita associata a un’anomalia grave nella parte posteriore dell’occhio. Senza questotempestivo, il piccolo sarebbe diventato cieco entro pochi giorni, con danni irreversibili. L’operazione, mai effettuata prima su un paziente così giovane, segna un passo storico nella chirurgia oculistica pediatrica. La diagnosi della condizione è stata resa possibilerilevazione precoce di un riflesso bianco anomalo, noto come leucocoria, sulla pupilla delnei primi giorni di vita. Questo segnale ha permesso ai medici di diagnosticare rapidamente la patologia e preparare l’in tempi record.

