Narcisisti allo specchio. Impagnatiello e Turetta, i volti (diversi) dell'orrore

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano non si conoscevano. Eppure, hanno condiviso non solo lo stesso nome, ma anche lo stesso tragico destino: sono state uccise. Da due uomini, uniti dstesso veleno: il narcisismo. Alessandro, il narcisista overt. Filippo, il narcisista covert. Due facce della stessa medaglia. Duedello stesso. Overt o covert, il risultato è sempre lo stesso. Mortale. Il narcisismo, in entrambe le sue manifestazioni, è letale quando sfugge al controllo. Alessandroè il narcisista overt, quello che tutti notano. Ha bisogno di essere ammirato, di essere il migliore, il più desiderabile. Il mondo deve girare intorno a lui, come fosse il centro di tutto. Ma quando Giulia Tramontano ha scoperto la sua doppia vita, quel castello di ego smisurato ha iniziato a sgretolarsi.