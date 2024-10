Napoli, omicidio di Emanuele: sospettato 15enne della zona Mercato, ma nessun fermo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Interrogato e poi rilasciato il 15enne della zona Mercato che potrebbe essere, secondo gli investigatori, il responsabile dell’omicidio di Emanuele Tufano. Il giovanissimo, coetaneo della vittima, è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza acquisite subito dopo il delitto avvenuto in una stradina di corso Umberto. Napoli, omicidio di Emanuele: il cerchio si stringe. Sospetti L'articolo Napoli, omicidio di Emanuele: sospettato 15enne della zona Mercato, ma nessun fermo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, omicidio di Emanuele: sospettato 15enne della zona Mercato, ma nessun fermo Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Interrogato e poi rilasciato ilche potrebbe essere, secondo gli investigatori, il responsabile dell’diTufano. Il giovanissimo, coetaneovittima, è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza acquisite subito dopo il delitto avvenuto in una stradina di corso Umberto.di: il cerchio si stringe. Sospetti L'articolodi, maTeleclubitalia.

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli - interrogato e rilasciato il 15enne sospettato - È stato interrogato per ore, nel corso dell?inchiesta sulla morte di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in piazza Mercato giovedì notte. Ha 15 anni ed è un ragazzo che vive... (Ilmattino.it)

15enne ucciso a Napoli - Emanuele Tufano colpito a morte da un coetaneo mentre scappava. Esplosi venti colpi in strada - Una lite forse tra bande. Una sparatoria, l'ennesima. E poi, ancora una volta, un altro ragazzo morto. Lo sfondo è Napoli, in via Carmeniello al Mercato, all'angolo con corso... (Ilmessaggero.it)

Emanuele Tufano - il 15enne ucciso per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata : il mistero sugli amici in ospedale - Un tragico episodio si è consumato in via Carmeniello al Mercato, all’angolo con corso Umberto I, nel centro di Napoli. Una sparatoria ha causato la morte di un 15enne, Emanuele Tufano, colpito alle spalle mentre cercava di fuggire. Circa venti ... (Thesocialpost.it)

Cosa sappiamo dell’omicidio di Emanuele Tufano - il 15enne ucciso nella sparatoria a Napoli - Il 15enne Emanuele Tufano ucciso durante una sparatoria nei pressi del Corso Umberto I, a Napoli, nella notte del 24 ottobre; l'ipotesi della lite tra due bande di giovanissimi armati.Continua a leggere (Fanpage.it)