Napoli, lite sfociata in sparatoria: Emanuele ucciso dopo appuntamento con l’assassino (Di venerdì 25 ottobre 2024) Emanuele Tufano, 15 anni, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli da un singolo colpo di pistola che lo ha raggiunto alle spalle mentre cercava di fuggire. Il giovane, incensurato, studiava e lavorava nel quartiere Sanità, dove la sua famiglia gestisce una trattoria. Napoli, lite sfociata in sparatoria: Emanuele ucciso dopo appuntamento con l’assassino L'articolo Napoli, lite sfociata in sparatoria: Emanuele ucciso dopo appuntamento con l’assassino Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, lite sfociata in sparatoria: Emanuele ucciso dopo appuntamento con l’assassino Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)Tufano, 15 anni, è statola scorsa notte ada un singolo colpo di pistola che lo ha raggiunto alle spalle mentre cercava di fuggire. Il giovane, incensurato, studiava e lavorava nel quartiere Sanità, dove la sua famiglia gestisce una trattoria.inconL'articoloinconTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

15enne ucciso a Napoli - Emanuele Tufano colpito a morte da un coetaneo mentre scappava. Esplosi venti colpi in strada - Una lite forse tra bande. Una sparatoria, l'ennesima. E poi, ancora una volta, un altro ragazzo morto. Lo sfondo è Napoli, in via Carmeniello al Mercato, all'angolo con corso... (Ilmessaggero.it)

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli - minorenni interrogati in Questura - Diversi ragazzi napoletani, minorenni, sono stati condotti in Questura e sono in corso gli interrogatori in merito all'omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso a Napoli.Continua a leggere (Fanpage.it)

Omicidio a Napoli - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni : scontro tra bande - fermato un coetaneo - Accusato di omicidio a soli quindici anni. Portato in Questura, dovrà rispondere di un?accusa gravissima: quella di aver concorso nel delitto di un coetaneo, di aver contribuito ad... (Ilmattino.it)

Omicidio a Napoli - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni : «Violenti e senza regole subito un programma per recuperare i giovani» - Napoli è sotto choc, l?omicidio del quindicenne ha aperto uno squarcio nella serenità di una città nella quale l?entusiasmo per la crescita turistica e... (Ilmattino.it)