Napoli-Lecce le formazioni | Conte cambia l’attacco sorpresa nell’11 titolare

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)scenderanno in campo sabato 26 ottobre alle ore 15. L’allenatore partenopeo, Antonio, prepara deimenti per via, poi, del turno infrasettimanale che vedrà gli azzurri sfidarsi a San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca. In particolare, rispetto all’ultima partita, andranno in panchina Spinazzola, Kvara e Politano. Al loro posto ci L'articolo, le