Napoli-Lecce, Gotti a rischio esonero: le parole del presidente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luca Gotti a rischio esonero: a poche ore da Napoli-Lecce parla il presidente Saverio Sticchi Damiani Il Napoli è pronto ad affrontare il Lecce allenato da Luca Gotti, reduce da un pesantissimo 0-6 casalingo contro la Fiorentina. A seguito della sconfitta, oltre alla contestazione del pubblico, c’è stato un confronto diretto tra il mister e il presidente del club giallorosso Sticchi Damiani. La proprietà ha voluto dare un’altra possibilità al tecnico, ma le probabilità di un esonero restano piuttosto elevate se il Lecce non dovesse uscire da quella zona retrocessione. Attualmente, infatti, occupa la 19a posizione in classifica. A margine dell’Assemblea di Lega Serie A, il presidente Sticchi Damiani ha rilasciato un commento ai microfoni del giornalista Giorgio Musso, ma ha letteralmente dribblato le domande sul futuro dell’allenatore. Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, Gotti a rischio esonero: le parole del presidente Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luca: a poche ore daparla ilSaverio Sticchi Damiani Ilè pronto ad affrontare ilallenato da Luca, reduce da un pesantissimo 0-6 casalingo contro la Fiorentina. A seguito della sconfitta, oltre alla contestazione del pubblico, c’è stato un confronto diretto tra il mister e ildel club giallorosso Sticchi Damiani. La proprietà ha voluto dare un’altra possibilità al tecnico, ma le probabilità di unrestano piuttosto elevate se ilnon dovesse uscire da quella zona retrocessione. Attualmente, infatti, occupa la 19a posizione in classifica. A margine dell’Assemblea di Lega Serie A, ilSticchi Damiani ha rilasciato un commento ai microfoni del giornalista Giorgio Musso, ma ha letteralmente dribblato le domande sul futuro dell’allenatore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce partita low cost : 51mila biglietti venduti al prezzo medio di 18 euro - Il Napoli si conferma un club low cost nonostante la squadra sia in testa alla classifica. Continua ad applicare prezzi stracciati. Domani alle 15 al Maradona si gioca Napoli-Lecce. Per la partita sono stati venduti 51mila tagliandi, compresi gli ... (Ilnapolista.it)

Napoli-Lecce - parola agli ex - Napoli-Lecce, sarà il match del Maradona di domani alle 12.30. Michele Pazienza, allenatore ed ex azzurro, e Mariano Bogliacino, ex centrocampista di Napoli e Lecce, sono intervenuti a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Hanno parlato del ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli-Lecce - i convocati della squadra pugliese : Gotti deve rinunciare a sette calciatori - In questi minuti il Lecce ha diramato la lista dei convocati di Luca Gotti in vista del match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Il Lecce si prepara per la sfida di domenica contro il Napoli di Antonio Conte. La ... (Spazionapoli.it)

Napoli-Lecce (sabato 26 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Per Antonio Conte la sfida contro il Lecce non è naturalmente come tutte le altre e il Napoli sfida le radici del tecnico salentino con l’obiettivo di sfruttare nuovamente una settimana nella quale le rivali per lo scudetto sono state impegnate ... (Infobetting.com)