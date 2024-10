Wired.it - Musk e Putin, i contatti segreti

Leggi tutta la notizia su Wired.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Wall Street Journal ha rivelato che il magnate di Tesla SpaceX e il presidente russo sarebbero stati in contatto dalla fine del 2022. Una situazione che mette in imbarazzo il Pentagono e solleva dubbi sull'uso dei satelliti Starlink in Ucraina