Calcionews24.com - Moviola Udinese Cagliari, l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024), analisi sularbitraledelvalido per la 9ª giornata di Serie A 2024/25arbitraledeltra, valido per la 9ª giornata di Serie A 2024/2025. Dirige ill’arbitro Manganiello.81? Giallo– Sbracciata di Touré in area che costa l’ammonizione al calciatore friulano 80?